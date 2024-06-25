أدنوك للحفر تعتمد سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة

أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن موافقة مساهميها على سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة.

ووفقًا لبيان وزعته الشركة، تنص السياسة على زيادة سنوية لا تقل عن 10% في نسبة توزيع الأرباح للسهم الواحد للسنوات الخمس المقبلة، من عام 2024 إلى 2028.

ومن المتوقع أن تحقق هذه السياسة عائدًا تراكميًا يزيد على 27% كحد أدنى خلال فترة الخمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس الإدارة، وفقًا لتقديره، اعتماد توزيعات أرباح إضافية بعد تقييم فرص زيادة التدفق النقدي الحر. ومن المرجح توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، على أن يتم توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع الأرباح المرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

وأكد عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أدنوك للحفر”، أن اعتماد هذه السياسة الجديدة يؤكد التزام الشركة الراسخ بزيادة القيمة لمساهميها. مشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى استراتيجية الشركة لتسريع النمو وتعزيز التطور، التي تعتمد على خطط مدروسة ومنهجية عمل متعددة المجالات وتوظف أحدث التقنيات وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

وكانت الشركة قد أكملت في 23 أيار/مايو المنصرم عملية طرح لأسهم أدنوك للحفر بقيمة 935 مليون دولار مخصص للمؤسسات الاستثمارية.

ويمثل هذا الطرح نسبة 5.5% من إجمالي رأس مال “أدنوك للحفر”، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 16.5% وزيادة أعداد المساهمين الذين يمكن لهم الاستفادة من عوائد السياسة الجديدة المعززة.

وتُركز استراتيجية “أدنوك للحفر” على توسعة أسطولها وتطوير خدماتها في مجال خدمات الحفر المتكاملة مع الاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات للمساهمة في تمكين “أدنوك” من تنفيذ خططها لرفع طاقتها الإنتاجية.

وقد أنشأت “أدنوك للحفر” شركة جديدة باسم “TurnwelI” خصيصاً لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة في الامارات.