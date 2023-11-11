أدنوك للتوزيع تحقق 227 مليون دولار أرباحا في الربع الثالث

حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا بلغت 227 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، مسجلة زيادة بنسبة 9% من الأرباح.

وأعلنت شركة أدنوك في بيان لها تسجيل زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت 303 ملايين دولار، ما يعادل (1.1 مليار درهم إماراتي)، ليصل صافي الربح إلى 227 مليون دولار (835 مليون درهم إماراتي).

وتعد هذه النتائج من بين أقوى التقارير منذ الطرح العام الأولى للشركة في عام 2017، مدعومة بمبادرات تحسين الكفاءة، والمساهمة المتزايدة من العمليات الدولية.

وتتميز شركة أدنوك للتوزيع بقيمة كبيرة منذ الطرح الأولى لأسمهما، وذلك من خلال السعي وراء فرص جديدة في الأسواق المحلية والخارجية على المستوى الدولي، واستثمار أموالها في تحقيق النمو والتطور.

وفي الربع الثالث من عام 2023، حققت شركة أدنوك للتوزيع تدفقات نقدية حرة قوية بقيمة 394 مليون دولار (1.447 مليار درهم إماراتي) وحافظت على ميزانية عمومية قوية مع نسبة صافي دين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 0.67 مرة كما في 30 سبتمبر.

نتائج مبهرة

ومن جانبه قال سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: “النتائج المبهرة التي تحققت خلال الربع الثالث هذا العام هي شهادة على النمو المستمر لأعمالنا، حيث نشهد زخما قويا في مختلف القطاعات”.

وأضاف اللمكي: “تمثل هذه النتائج قوة الأداء ربع السنوي، المستمر منذ الاكتتاب العام الأولى لنا، ونحن دائما مدفوعون بالتزامنا بخلق قيمة وعوائد جذابة للمساهمين من خلال استراتيجية النمو الذكي الخاصة بنا.

وأنهى: “تتضمن الاستراتيجة توسيع شبكتنا المحلية والدولية، وتنفيذ مبادرات الكفاءة التشغيلية، والاستثمارات في عمليات النمو، واعتماد التقنيات المتقدمة في أعمالنا عبر عملياتنا، لتقديم تجربة متميزة للعملاء”.