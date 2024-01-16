أبوظبي تستقطب 67 ألف شركة ناشئة خلال 3 سنوات

أظهر تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارت “وام” أن إمارة أبوظبي شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة نمواً ملحوظاً في قطاع الشركات الناشئة إذ أصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

وحققت الشركات الناشئة في أبوظبي نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14% من عام 2021 حتى عام 2023، ما يعادل 67085 شركة، وفقاً لبيانات رسمية نقلتها “وام” عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وعزا التقرير النمو إلى الجهود الحكومية في الإمارة لتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم لتصبح مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات.

ولفت إلى أن عام 2023 شكل نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة باستقطاب 25016 شركة، فيما بلغ عددها في عام 2022 نحو 22810 شركة و19259 شركة في 2021.

وأوضح التقرير أن أبرز 3 أنشطة للشركات الناشئة في الإمارة وفقاً لبيانات غرفة أبوظبي هي:

تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 39%

الإنشاءات بنسبة 16%

خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8%