إيرادات أبل في 17 عاما.. كيف غير “المنتج الثوري” الخريطة؟

منذ إطلاق هاتف آيفون في عام 2007، أدى إطلاق منتجات أبل إلى تنويع مصادر إيرادات الشركة بشكل مستمر.

عندما طرحت شركة أبل هاتف iPhone في عام 2007، وصفه ستيف جوبز بأنه “منتج ثوري”. وفي نفس العام، كان الهاتف يمثل 0.5% فقط من إجمالي إيرادات الشركة، واليوم، يعادل هذا الرقم أكثر من نصفه، وفقا لبيانات أبل الرسمية.

تم بيع آيفون في البداية حصريا من خلال AT&T مقابل 499 دولارا، وأصبح منذ ذلك الحين المنتج الأكثر ربحية للشركة وواحدا من أكثر الهواتف شعبية في العالم، مع بيع أكثر من 2.3 مليار وحدة وقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط.

في عام 2015، بلغت حصة آيفون من إيرادات منتجات أبل ذروتها بنسبة 66%، بالتزامن مع إطلاق آيفون 6.

شهدت شركة أبل أيضا تحولا في حصة الإيرادات الناتجة عن قسم ماك الخاص بها، في عام 2007، كانت أجهزة ماك تمثل 43% من إيرادات الشركة، في حين شكلت أجهزة آيباد 35%.

ومع ذلك، منذ عام 2015، ساهمت الخدمات والملحقات الأجهزة القابلة للارتداء (مثل Apple Watch وAirPods) بشكل متزايد في حصص إيرادات الشركة. انخفضت إيرادات أجهزة ماك بنسبة 27% على أساس سنوي في عام 2023، لتشكل 8% فقط من إجمالي إيرادات أبل.

في الآونة الأخيرة، بدأ نمو الخدمات والملحقات، الأجهزة القابلة للارتداء في التباطؤ، مما يعكس الاتجاهات التي شوهدت في خطوط الإنتاج الأخرى.

ولعل السؤال التالي بالنسبة للشركة هو ما إذا كان جهاز Apple Vision Pro، وهو جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه يعرض المخرجات مباشرة في العين ويتم التحكم فيه بشكل أساسي من خلال تتبع العين والإيماءات، سيصبح مصدرا ثابتا للإيرادات وخط الإنتاج.