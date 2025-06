أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، المعروفة باسم “solutions“، استكمال صفقة استحواذ استراتيجي على 40٪ من حصة شركة “ديفوتيم الشرق الأوسط”، التابعة لمجموعة ديفوتيم العالمية، في خطوة تعزز من مكانتها في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



بلغت قيمة الصفقة الكاملة حوالي 741.7 مليون ريال، مما يعكس التزام الشركة بالاستثمار في النمو وتوسيع نطاق أعمالها. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها مجموعة stc وشركة solutions by stc، التي تهدف إلى التوسع في الأسواق الجديدة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ركز الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc، المهندس عمر بن عبدالله النعماني، على أهمية هذا الاستحواذ في توسيع نطاق الأعمال للشركتين. وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن الشركتين من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وفعّالة، ملتزمين بأفضل الممارسات الرقمية. يتوقع أن يستفيد العملاء من تلك الخدمات في تلبية احتياجات السوق المتزايدة للمنتجات التقنية والحلول الرقمية.



من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ديفوتيم الشرق الأوسط”، المهندس أسامة الغول، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تعتبر تحولاً هاماً في مسار التطور، خاصة مع تمثيل solutions by stc كلاعب رئيسي في تمكين التحول الرقمي في المملكة. يتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز القدرات التقنية وتسريع عمليات التحول الرقمي في السوق.





