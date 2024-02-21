الإمارات.. “أي آند” و”دو” تسددان 8.2 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي بزيادة 9.4%

سددت مجموعة “أي آند – e&” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 8.219 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال العام الماضي 2023، بزيادة ملحوظة بلغت 9.4% مقارنة بعام 2022.

تفاصيل رسوم حق الامتياز الاتحادي:

بلغت قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” 6.328 مليار درهم، بزيادة 9.7% عن عام 2022.

سددت “دو” 1.89 مليار درهم، بزيادة 8.4% عن عام 2022.

توزعت رسوم “دو” بين 1.4 مليار درهم على إيرادات الأنشطة المرخصة، و490.4 مليون درهم على أرباح الأنشطة المرخصة.

مقارنة سنوية:

ارتفعت رسوم الامتياز المدفوعة من قبل الشركتين عام 2023 بنسبة 8.5% مقارنة بعام 2021.

بلغ إجمالي رسوم الامتياز التي دفعتها الشركتان خلال الفترة من 2012 إلى 2023 نحو 90.3 مليار درهم.