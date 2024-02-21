فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاتصالاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربيةشركات

الإمارات.. “أي آند” و”دو” تسددان 8.2 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي بزيادة 9.4%

بلغت قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” 6.328 مليار درهم، بزيادة 9.7% عن عام 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير
الامتياز الاتحادي

سددت مجموعة “أي آند – e&” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 8.219 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال العام الماضي 2023، بزيادة ملحوظة بلغت 9.4% مقارنة بعام 2022.

تفاصيل رسوم حق الامتياز الاتحادي:

  • بلغت قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” 6.328 مليار درهم، بزيادة 9.7% عن عام 2022.
  • سددت “دو” 1.89 مليار درهم، بزيادة 8.4% عن عام 2022.
  • توزعت رسوم “دو” بين 1.4 مليار درهم على إيرادات الأنشطة المرخصة، و490.4 مليون درهم على أرباح الأنشطة المرخصة.
الامتياز الاتحادي

مقارنة سنوية:

  • ارتفعت رسوم الامتياز المدفوعة من قبل الشركتين عام 2023 بنسبة 8.5% مقارنة بعام 2021.
  • بلغ إجمالي رسوم الامتياز التي دفعتها الشركتان خلال الفترة من 2012 إلى 2023 نحو 90.3 مليار درهم.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...