220 مليون مشترك لـ”إي أند” في 20 دولة

أعلنت مجموعة “إي أند” (&e) أن عدد المشتركين بخدماتها في 20 دولة حول العالم، بلغ نحو 220 مليون مشترك بنهاية العام 2023.

وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة إن “إي أند” تواصل استكشاف فرص التوسع والاستثمار والنمو، وبناء المزيد من الشراكات المثمرة مع كبرى الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا، انطلاقاً من حرصها على مواصلة توفير أحدث الابتكارات والحلول التقنية، وكذلك سعياً وراء كونها في مقدمة شركات التكنولوجيا حول العالم، وقد أنجزت إي أند خطوات استراتيجية مؤثرة خلال عام 2023، وستشكِّل تلك الخطوات أساساً لمزيد من التميز والنجاح في عام 2024.

وأضاف: استهدفت إي أند تحقيق النمو من خلال استراتيجية مرسومة بدِقَّة، ومدعومة بنظرة تقدُّمية، وعقلية نمو واثقة تؤدي إلى ازدهار الأعمال عبر محاور رئيسية؛ تتمثل في توفير قنوات متعددة ومتنوعة تَضْمَن استمرارية النمو المستقبلي من خلال ركائز أعمال متخصصة، وتنويع العمليات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز النمو المُسْتَدَام، واستكشاف أسواق جديدة وفرص استراتيجية متعددة.

وأكد أن النتائج المالية القوية التي حقَّقتها إي آند في الربع الثالث من عام 2023 تعكس مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل إي آند تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، إذ استطاعت إي آند أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ليتَّسع نشاطها إلى 20 دولة عالميّاً من أجل خدمة أكثر من 220 مليون مشترك، ولتحجز لنفسها مكاناً مميزاً بين أكبر 3 شركات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل بها. مكانة عالمية

عام 2023 كان محورياً لـ إي أند

وأكد دويدار أن عام 2023 كان عاماً محوريّاً في مسيرة &e، حيث أنجزت خطوات استراتيجية مؤثرة وصفقات مهمة، من بينها اتفاقيتنا المُلْزمة للاستحواذ على حصة مُسَيْطِرَة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات «PPF Telecom»، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسِّع إي آند أعمالها بقوة داخل الأسواق الأوروبية في كلٍّ من بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا، كما تمكنت «إي آند» من توسيع نطاق أعمالها لتصل استثماراتها إلى القارة الأوروبية، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في حصة 14.6% من شركة فودافون.

وتابع: يضاف إلى ذلك استحواذنا على 100% من شركة Telenor Pakistan، مقابل 108 مليارات من الروبية الباكستانية، استناداً إلى القيمة الكلية للشركة، وعلى أساس نقدي خالٍ من الديون، وذلك من خلال توقيع شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) التابعة لـ «إي آند» اتفاقيةً مُلْزمة مع شركة اتصالات Telenor ASA، تقوم «إي آند» على أساسها بهذا الاستحواذ الذي يجمع بين نقاط القوة والخبرة في كل من PTCL وTelenor Pakistan، وبالشكل الذي سيسهم في خلق تعاون وتفاعل من شأنه قيادة الابتكار وتعزيز إمكانيات إي آند في السوق الباكستانية، علاوة على تمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة مسيرة التحول الرقمي. شراكات استراتيجية

وقال دويدار: إن إي أند تعتز بالثقة التي صنعتها لدى عملائها من المؤسسات والأفراد، وتدرك جيداً أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تمنحها قدرات كبيرة لتقديم أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة لعملائها من المؤسسات والأفراد.

وأضاف أنه على سبيل المثال لا الحصر، وقَّعت إي أند اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون» لتعزيز التعاون والعمل المشترك؛ من أجل تقديم أحدث الخدمات المُبْتَكَرة في قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا، ومن خلال شركتنا العاملة في باكستان PTCL، دخلت إي آند في تعاون استراتيجي مع «فودافون» يهدف إلى تسريع التمكين الرقمي للمؤسسات، وتحسين اعتماد الخدمات المتصلة في باكستان.