واتساب تطلق أربع ميزات جديدة لقنواتها

كشف واتساب، أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم، عن أربع ميزات جديدة لقنواتها، وفقًا لمنشور من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (المالط لتطبيق واتساب)، مارك زوكربيرغ.

وتشمل الميزات الجديدة ملاحظات الصوت، والاستطلاعات، وتعيين مشرفين متعددين، وإضافة منشورات القناة إلى الحالات.

وستمنح مالكي القنوات المزيد من الخيارات لمشاركة المحتوى وتفاعل مع متابعيهم، بحسب موقع “أندوريد بوليس“.

الميزة الأولى:ملاحظات الصوت

هذه الميزة كانت قيد التطوير على الأقل منذ أكتوبر من العام الماضي مع الإصدار 2.23.23.2 من واتساب بيتا لنظام أندوريد، في حين أن مشرفي القناة كانوا يمكنهم دائمًا إرسال رسائل نصية ووسائط إلى متابعيهم، إلا أن إضافة رسائل الصوت تفتح طريقًا جديدًا للتفاعل مع الجماهير.

الميزة الثانية: الاستطلاعات

الميزة الثانية هي الاستطلاعات والتي تتيح لمشرفي القنوات إجراء استطلاعات رأي بين متابعيهم.

الميزة الثالثة: تعيين مشرفين متعددين

تحدث زوكربيرغ أيضًا عن إمكانية لأصحاب القنوات أخيرًا تعيين مشرفين متعددين. سيكون ذلك منقذًا للشركات الكبيرة والعلامات التجارية التي تحتاج إلى البقاء على اتصال بعملائها على مدار الساعة.

الميزة الرابعة: إضافة منشورات القناة إلى الحالات

وأخيرًا، تحدث مؤسس فيسبوك أيضًا عن كيف يمكن للأشخاص إضافة منشورات القناة إلى حالتهم.

لقد شهدنا هذه الميزة بشكل خاص في إصدار بيتا الذي صدر في ديسمبر الماضي، حيث كان المطورون يضيفون المزيد من السياق إلى تحديثات الحالة المأخوذة من تحديث القناة.

متى يتم إطلاق الميزات الجديدة؟

بحسب موقع أندوريد بوليس، لم يتم توفير جدول زمني لإطلاق هذه الإضافات، ولكن من الواضح الآن أنها خرجت رسميًا نحو مرحلة الظهور. قد يستغرق الأمر من أيام إلى أسابيع لوصول هذه الميزات إلى الإصدار الثابت لواتساب على نظام Android، iOS، واتساب ويب، وتطبيقات سطح المكتب.

واختتم الموقع: إن هذه الخطوات التطويرية تعزز تجربة مالكي القنوات ومشتركيها، وتجعل من قنوات واتساب منصة أكثر اكتمالًا للتواصل والتفاعل. وفي ظل هذه التحسينات، يتوقع أن تستفيد الشركات الكبيرة والعلامات التجارية من إمكانية التواصل الفعّال مع جماهيرها، سواء من خلال الرسائل النصية أو الصوتية أو حتى عبر استطلاعات الرأي.