فريق التحرير by فريق التحرير

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هيئة الاتصالات السعودية: زيادة الشركات العالمية عقب انضمام “Google Cloud”

نمو خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة يمثل أحد المساعي التنظيمية للهيئة الرامية إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع عدد دخول مقدمي خدمات الحوسبة في أقل من 72 ساعة لأعلان شركة هبوب الرائدة عن تعاونها مع “جوجل كلاود“.

وكشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في بيان صحافي، عن زيادة عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية العالميين المسجلين لديها إلى ستة مقدمي خدمات، بعد حصول جوجل كلاود “Google Cloud” على التسجيل في فئة “ج” لتنضم إلى إس أي بي “SAP”، وأوراكل “Oracle”، وعلي بابا كلاود “Alibaba Cloud” وكلاود فور سي “Cloud4C”، وهواوي كلاود “Huawei Cloud”، ليرتفع بذلك عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى الهيئة إلى 30 مقدم خدمة 17 منهم في الفئة “ج”.


وأوضحت الهيئة أن ارتفاع مقدمي الخدمات العالميين سيعزز تبني خدمات الحوسبة السحابية، ويرفع من مستوى الخدمات السحابية في المملكة، إضافة إلى تنمية القدرات التقنية في مجال الحوسبة السحابية، وزيادة عدد الخبراء في هذا القطاع، كما سيسهم في سرعة وصول الشركات إلى السوق، ويخلق فرص عمل جديدة تحفز الاقتصاد الرقمي وتشجع الابتكار لرواد الاعمال.


وأكدت الهيئة على أن زيادة عدد مقدمي الخدمات العالميين يبرز كفاءة البيئة التنظيمية في المملكة، ويعزز مكانتها كدولة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مما سينعكس على جعل المملكة مركزا تقنيا رقميا على المستوى الإقليمي والعالمي، ويسهم في خطط التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.


يشار إلى أن نمو خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة يمثل أحد المساعي التنظيمية للهيئة الرامية إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تحفيز الاعتماد على الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وجودة الخدمات لعموم المستفيدين في المملكة.




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فريق التحرير

فريق التحرير

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