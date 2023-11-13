ثورة تكنولوجية.. هل يحل “Ai Pin” بدلا من الهواتف الذكية؟

كشفت شركة “هيومان” الناشئة الأمريكية الجديدة، عن جهاز جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي من الممكن أن يكون بديلا للهواتف الذكية في المستقبل.

كيف يعمل جهاز “Ai Pin”؟

أعلنت شركة “هيومان” عن جهاز جديد باسم “Ai Pin” يستخدم برنامج الدردشة الآلي، الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT ويمكن تثبيته على الملابس، مثل الدبوس، أو شارة التعريف على صدر المستخدم.

وأسس شركة “هيومان” الناشئة ومقرها سان فرانسيسكو، حسب “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة “آبل”.

أول جهاز بمساعد صوتي يعمل بنظام ChatGPT

يعتبر الجهاز الجديد من بين أول الأجهزة التي تستخدم مساعدا صوتيا يعمل بنظام ChatGPT، وهو واحد بين عددا من عروض الأجهزة الجديدة التي تسعى إلى تحرير المستخدمين من انتشار الهواتف الذكية في كل مكان.

أبرز مزايا جهاز “Ai Pin”

ومن أبرز مزايا هذا الجهاز الجديد، استبداله شاشة الهاتف الذكي، بنظام الليزر الذي يعرض المعلومات على يد المستخدم.

ويتفاعل جهاز “Ai Pin”مع حركات الكف، ليعرض قوائم المحتوي المطلوبة، مثل الرد على الرسائل النصية، أو تغيير الأغنية أو أي من الأوامر الأخرى.

ومن الممكن أن يعمل الجهاز، كمترجم فوري للغة الأجنبية، أو يقدم نصائح غذائية لصاحبه.

متى يتم طرحه؟

قالت شركة “هيومان”، إن فتح باب الحجز لشراء جهاز “Ai Pin”، في أمريكا، سيكون الخميس المقبل، فيما ستبدأ مبيعاته الدولية، في أوائل عام 2024.

سعر جهاز “Ai Pin”

ويبدأ سعر الجهاز في أمريكا من 699 دولارا، بالإضافة إلى رسوم خدمة خلوية قدرها 24 دولارا شهريا.

ورسوم الخدمة الخلوية، تشمل رقم هاتف مرتبط بالجهاز، وذلك لإجراء مكالمات هاتفية وإرسال واستقبال الرسائل النصية.