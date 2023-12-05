شكاوى مستمرة وبيانات رسمية.. هل انقطع الإنترنت الأرضي في مصر؟

ظهرت مشكلة في خدمات الإنترنت الأرضي بمصر، تسببت في بطء شديد في بعض المناطق، أو انقطاع تام في مناطق أخرى، وترتب على ذلك توقف الكثير من الخدمات.

وتصدرت جملة “الإنترنت الأرضي” قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يحاول المواطنين التعرف على أسباب توقف أو تذبذب الخدمة.

ومن جهتها ردت شركة المصرية للاتصالات، أكبر مزود لخدمة الإنترنت في مصر، ببيان رسمي أكدت خلاله حدوث عطل تقني أثر على جودة الإنترنت.

وأشارت الشركة الحكومية إلى أن العمل مستمر من أجل إعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبها، فسرت شركة “فودافون” لعملائها سبب انقطاع الإنترنت بأنه يعود إلى مزود الخدمة الرئيسية، نافية مسؤوليتها عن توقف الخدمة، دون إشارة إلى موعد حل الأزمة.

وينتظر الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي النبأ السار بالكشف عن موعد إعادة خدمة الإنترنت الأرضي، حيث يعمل الجميع حاليا على خدمات 4G و5G من خلال الهواتف الذكية.