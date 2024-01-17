مصر تمنح أول رخصة للجيل الخامس بـ 150 مليون دولار

منحت الحكومة المصرية الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء أول رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر مقابل 150 مليون دولار ولمدة 15 عاماً من دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن توقيع الشركة المصرية للاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أن “إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وفق وكالة أنباء العالم العربي”.

وتتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، ما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.