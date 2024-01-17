فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تمنح أول رخصة للجيل الخامس بـ 150 مليون دولار

تتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، ما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

فريق التحرير by فريق التحرير

منحت الحكومة المصرية الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء أول رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر مقابل 150 مليون دولار ولمدة 15 عاماً من دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن توقيع الشركة المصرية للاتصالات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أن “إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وفق وكالة أنباء العالم العربي”.

وتتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، ما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...