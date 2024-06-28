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كريتريا ترفع حصتها في تليفونيكا إلى 10% بـ 2.4 مليار دولار

تمتلك كريتريا حصة في شركة الغاز الإسبانية ناتورجي ومجموعة المقاولات إيه.سي.إس وشركة كولونيال للتطوير العقاري.

فريق التحرير by فريق التحرير

قالت شركة كريتريا الإسبانية القابضة اليوم الجمعة إنها رفعت حصتها في شركة الاتصالات الكبرى تليفونيكا إلى 9.99 بالمئة لتوازي تقريبا حصة الحكومة التي اشترتها مؤخرا في الشركة.

وأوضحت كريتريا اليوم الجمعة أنها اشترت 4.91 بالمئة من أسهم تليفونيكا وتعتزم شراء 0.2 بالمئة إضافية حتى تتجاوز حصتها العشرة بالمئة التي تمتلكها الحكومة، لتصبح المساهم الرئيسي في مجموعة الاتصالات.

وتبلغ قيمة العشرة بالمئة في تليفونيكا نحو 2.25 مليار يورو (2.41 مليار دولار) بالسعر الحالي للسوق.

واستكملت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي عملية الاستحواذ على حصة عشرة بالمئة في تليفونيكا لتوازي استحواذ على حصة مماثلة نفذته شركة الاتصالات السعودية إس.تي.سي في ديسمبر كانون الأول.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة في شركة الغاز الإسبانية ناتورجي ومجموعة المقاولات إيه.سي.إس وشركة كولونيال للتطوير العقاري.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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