كازاخستان تبيع “موبايل تيليكوم” لشركة قطرية بـ 1.1 مليار دولار

أعلنت حكومة كازاخستان، اليوم الثلاثاء، ان شركة “كازاخ تيليكوم” ستبيع شركة “موبايل تيليكوم سرفيسيز” (إم.تي-إس)، وهي إحدى شركتيها التابعتين لخدمات اتصالات الهواتف المحمولة، إلى شركة “باور إنترناشيونال هولدنغ” القطرية مقابل 1.1 مليار دولار، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال زاسلان مادييف وزير التنمية الرقمية في كازاخستان إن المستثمر الجديد سيلتزم أيضا بتوسيع شبكة “إم.تي-إس”.

ووافق المساهمون في شركة “كازاخ تيليكوم” المملوكة للدولة على البيع هذا الشهر، لكن الشركة لم تكشف عن قيمة الصفقة.

وتسيطر شركة “كازاخ تيليكوم” على أكثر من 60 بالمئة من سوق الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة في كازاخستان من خلال الشركتين التابعتين لها “إم.تي-إس” و”كيه.سيل”.