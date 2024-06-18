فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاتصالاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار قطراستثمار

كازاخستان تبيع “موبايل تيليكوم” لشركة قطرية بـ 1.1 مليار دولار

تسيطر شركة “كازاخ تيليكوم” على أكثر من 60 بالمئة من سوق الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة في كازاخستان

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت حكومة كازاخستان، اليوم الثلاثاء، ان شركة “كازاخ تيليكوم” ستبيع شركة “موبايل تيليكوم سرفيسيز” (إم.تي-إس)، وهي إحدى شركتيها التابعتين لخدمات اتصالات الهواتف المحمولة، إلى شركة “باور إنترناشيونال هولدنغ” القطرية مقابل 1.1 مليار دولار، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال زاسلان مادييف وزير التنمية الرقمية في كازاخستان إن المستثمر الجديد سيلتزم أيضا بتوسيع شبكة “إم.تي-إس”.

ووافق المساهمون في شركة “كازاخ تيليكوم” المملوكة للدولة على البيع هذا الشهر، لكن الشركة لم تكشف عن قيمة الصفقة.

وتسيطر شركة “كازاخ تيليكوم” على أكثر من 60 بالمئة من سوق الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة في كازاخستان من خلال الشركتين التابعتين لها “إم.تي-إس” و”كيه.سيل”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...