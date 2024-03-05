فودافون مصر تعلن إصلاح العطل الفني وتعويض العملاء

قالت شركة فودافون مصر، إنها تمكنت من حل المشكلات التقنية التي تعرض لها المستخدمون صباح اليوم الثلاثاء، وأدت إلى انقطاع خدمات المكالمات وبيانات الهاتف لشبكة الجيل الرابع.

وحدث العطل الفني نتيجة لتحديث لأحد مكونات الشبكة، حسبما صرحت فودافون مصر، في بيان، مؤكدة أن المشكلة تم حلها وأن جميع شبكات الجيل الرابع تعمل الآن بشكل طبيعي.

فودافون مصر تعوض العملاء المتأثرين

وأضافت الشركة أنها ستعوض جميع العملاء المتأثرين بزيادات مجانية على باقات الاشتراك خلال 24 ساعة “تقديرا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات”.

وفي وقت سابق اليوم، كان عدد من مستخدمي شبكة فودافون مصر، قد اشتكوا من عدم القدرة على إتمام المكالمات، أو استخدام الإنترنت عبر خطوط فودافون.

وأعرب عدد من مستخدمي فودافون، استياءهم من سوء الخدمة وانقطاعها في عدد من المناطق دون معرفة السبب وراء الأمر.

وشبكات الجيل الرابع 4G تبلغ سرعتها نحو 10 أضعاف 3G، حيث تناسب الأولى الاستخدام الكثيف للأجهزة الذكية التي تحتاج إلى سرعات عالية في نقل ملفات الفيديو، والموسيقى، وغيرها.

عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر

ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر نحو 99.38 مليون مستخدم، بنهاية ديسمبر 2023، منهم 80.15 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت المحمول، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشبكة فودافون مصر، تعد الأكبر بين 3 شبكات أخرى تقدم خدمات في مصر، حيث يقدر عدد المستخدمين بها بنحو 47.7 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 5.9%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، وفق بيانات الشركة.

وخلال الربع الأخير من 2023، تمكنت فودافون مصر من جذب نحو 700 ألف مشترك، ليرتفع عدد مستخدمي إنترنت الموبايل لدى الشركة إلى 28.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي.