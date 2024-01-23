غوغل تنافس ستارلنك باتصالات فضائية لاستهداف 5.5 مليار هاتف جوال

استثمرت غوغل مع عدد من شركات الاتصالات بقرابة 200 مليون دولار في شركة تنافس ستارلنك وتقدم خدمة الجيل الخامس من الاتصالات (5G) من الفضاء إلى مليارات الأشخاص حول العالم بهدف مستقبلي في تزويد 5.5 مليار جهاز جوال حول العالم لدى الافتقار لتغطية شبكات الجوال الأرضية.

وأعلنت عن ذلك الاستثمار شركة إي إس تي سبيس موبايل AST SpaceMobile، Inc. وهي الشركة التي تبني أول شبكة خلوية للنطاق العريض التي يمكن الوصول إليها مباشرة عن طريق الهواتف الذكية وتلقت الشركة استثمار استراتيجي من غوغل وفودافون وشركة أت أند تي AT&T بما يصل إلى 206.5 مليون دولار.

زين السعودية واتصالات الإماراتية

قالت إي إس تي سبيس موبايل إن لديها “أكثر من 40 اتفاقية وتفاهم مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، أي أنها تصل بشكل جماعي أكثر من 2 مليار مشترك، وهذه “الاتفاقيات والتفاهمات” مع شركات تشمل اتصالات الإماراتية وزين السعودية.

وفي حين أن ستارلنك لديها بالفعل أكثر من 5000 قمر صناعي تقدم خدمة الإنترنت المنزلية وتخطط لإطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية الأخرى، إلا أنها لم تسبق كثيرا شركة إي إس تي سبيس موبايل من حيث الأقمار الاصطناعية التي تدعم الاتصال الخلوي. وأطلقت سبيس إكس أول ستة أقمار صناعية من ستارلنك يمكنها توفير عمليات الإرسال الخلوي لهواتف LTE القياسية قبل بضعة أسابيع وعرضت التكنولوجيا من خلال الرسائل النصية المرسلة بين هواتف T-Mobile.

تقوم الشركة حاليًا بتشغيل أكبر مجموعة اتصالات تجارية على الإطلاق في مدار أرضي منخفض، وهو القمر الصناعي BlueWalker 3.

وتزعم شركة إي إس تي سبيس موبايل في بيان صحفي أنها اخترعت سوق الاتصال المباشر بالأجهزة الجوالة من الفضاء، ويسهل تصميمها الاتصال واسع النطاق مباشرة بالأجهزة الخلوية القياسية وغير المعدلة، مع الالتزام بالمعايير الخلوية الحالية.

في عام 2023، عززت الشركة مكانتها لتحقيق العديد من الإنجازات الفنية التاريخية الأولى على الإطلاق في مجال الاتصالات الخلوية الفضائية – بما في ذلك عرض شبكات 2G و4G LTE و5G.

وتضيف شركة إي إس تي سبيس موبايل إنها تقدم المكالمات وسرعات تنزيل تبلغ 14 ميجابت في الثانية لكل قنوات 5 ميجاهرتز – مباشرة من الفضاء إلى الهواتف الذكية.

وتنوي تقديم سرعات نقل بيانات تصل إلى 120 ميجابت في الثانية، والاستفادة من أكثر من 40 اتفاقية وتفاهم مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول على مستوى العالم، والذين يخدمون بشكل جماعي أكثر من 2 مليار مشترك، لتكون قريبا الحل لسد فجوات تغطية الاتصال الخلوي حول العالم.

وتتنافس العديد من الشركات للدخول في قطاع تزويد اتصالات الجوال والإنترنت الفضائي كما هو الحال مع شركة ون ويب OneWeb وغيرها. ولن تنافس هذه ما تقدمه شركات تزويد خدمة الجوال ولا الانترنت في المدن حيث تتوفر سرعات الموجة الواسعة بل ستركز على المناطق التي تحتاج لخدمة بديلة. كما أن تختلف كل من ستارلنك، عن يوتيلسات وون ويب وغيرها بأنها تقدم خدمات لقطاعات مختلفة من السوق. تركز ستارلنك على الشركات الصغيرة في المناطق السكنية وفي المناطق الريفية، وتقدم وتوفر مجموعة من خيارات السرعة والتركيب. ومن ناحية أخرى، تستهدف Eutelsat OneWeb الشركات والقطاعات المتخصصة بحلول مخصصة ودعم احترافي فيما تقدم إي إس تي سبيس موبايل خدماتها لشركات الاتصالات.