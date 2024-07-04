غرامة على اتصالات المغرب تتجاوز أرباحها

أيدت محكمة استئناف مغربية حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة “وانا”، المعروفة باسم علامتها التجارية “إنوي”، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وتتجاوز الغرامة أرباح “اتصالات المغرب” لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.

ورفعت “إنوي”، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المغرب، القضية في 2021، متهمة “اتصالات المغرب” بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.

وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على “اتصالات المغرب” بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.

وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.

وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.

و”إنوي” ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص “المدى” التابع للعائلة المالكة المغربية.