سويسكوم تستحوذ على فودافون إيطاليا بـ 8.7 مليار دولار

أعلنت شركة سويسكوم، اليوم الجمعة، أنها ستستحوذ على شركة فودافون إيطاليا مقابل 8 مليارات يورو (8.70 مليار دولار) وستدمج الشركة مع شركتها التابعة الإيطالية فاست ويب (Fastweb).

وستؤدي الصفقة إلى إنشاء ثاني أكبر مشغل لشبكة الإنترنت الثابتة في إيطاليا بعد شركة تيم (TIM)، فيما قالت سويسكوم إن الصفقة الممولة بالديون سيتم سدادها نقداً.

وقالت فودافون إنها ستعيد 4 مليارات يورو (4.36 مليار دولار) من رأس المال إلى المساهمين وستخفض توزيعات أرباحها إلى النصف، أي إلى 4.5 سنت يورو للسهم بدءاً من السنة المالية 2025 وما بعد الصفقة الإيطالية والاتفاق على بيع عملياتها الإسبانية العام الماضي.

وقالت سويسكوم في بيان «ستجمع فودافون إيطاليا وفاست ويب بين البنى التحتية والكفاءات والقدرات التكميلية عالية الجودة للهواتف المحمولة والثابتة، لخلق منافس متقارب رائد في سوق تتمتع بفرص نمو مادية»، كما صرحت الشركة بأنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، ولن تتطلب تصويت المساهمين.