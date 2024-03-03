زين السعودية تحقق إيرادات تاريخية في 2023

كشفت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” عن النتائج المالية الموحدة السنوية لعام 2023، وأعلنت عن توزيعات نقدية للمساهمين.

وقالت الشركة إنها حققت أعلى الإيرادات في تاريخها بعدما وصلت على 9.883 مليار ريال خلال عام 2023، مقابل 9.075 مليار ريال خلال عام 2022، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 8.9%.

وأرجعت الشركة تحقيق أعلى إيراد في تاريخها إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إيرادات شركة تمام للتمويل، وأيضا مبيعات الجملة.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الربح بلغ 5.857 مليار ريال خلال عام 2023، بالمقارنة مع 5.315 مليار ريال خلال عام 2022، بنسبة نمو تقدر بنحو 10.2%.

وبلغ صافي الربح نحو 1.267 مليار ريال خلال عام 2023، بالمقارنة مع 550 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 130.36%.

وأرجعت الشركة السعودية سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة، بالإضافة إلى أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات أدت إلى زيادة في تكلفة الإيرادات بنسبة 7%، كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10%، بقيمة بلغت 541 مليون ريال، نتيجة للنمو في القطاعات ذات هامش الربح المرتفع.

وتابعت الشركة أن هناك ارتفاعا في المصاريف التشغيلية بقيمة 708 ملايين ريال سعودي، بسبب التكاليف المتعلقة بإعادة تأجير الأبراج، كما ارتفعت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 11 مليون ريال سعودي.

وأشارت الشركة إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2,978 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 177 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2022 بسبب زيادة المصاريف التشغيلية.

زين السعودية تحقق إيرادات تاريخية



وأشار بيان الشركة إلى ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ قدره 153 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور).

وبلغت مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج البالغ عددها 8069 برجا، خلال عام 2023، إجمالي 1.21 مليار ريال (شاملاً 121 مليون ريال صافي ربح بيع حصة “زين السعودية” في شركة GLIC ).

وقال بيان الشركة إنه تمت إعادة النظر في محاسبة صفقة الأبراج في الربع الأخير من عام 2023 بسبب الأحكام والتقديرات الهامة التي ينطوي عليها تقييم نقل السيطرة على الأبراج مما أدى إلى هذه المكاسب.

ووفقا للبيان، بلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي للشركة خلال عام 2023 نحو 951 مليون ريال سعودي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأعلنت زين السعودية إنها بالوفاء بجميع ديونها والتزاماتها المالية لعام 2023 البالغة 2 مليار ريال سعودي.



وأعلنت الشركة السعودية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023، وقالت إن إجمالي المبلغ الموزع يصل إلى نحو449.365 مليون ريال سعودي، ويصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 898.729 مليون سهم.

وقالت الشركة ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.