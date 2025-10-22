زيادة قاعدة العملاء يقفز بأرباح موبايلي السعودية 10.5%

ارتفع صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية بنحو 10.5 بالمئة خلال الربع الثالث 2025 على أساس سنوي إلى 916 مليون ريال بدعم زيادة الإيرادات.

وأوضحت موبايلي عبر بيان في موقع “تداول” اليوم الأربعاء أن الارتفاع جاء نتيجة نمو الإيرادات 7.8 بالمئة إلى 4.85 مليار ريال بعد زيادة قاعدة العملاء، كما ارتفع إجمالي الربح 4.9 بالمئة إلى 2.69 مليار ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الأخرى إلى 95.3 مليون ريال بدعم تراجع تكاليف التمويل.

استقالة رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة موبايلي

في سياق منفصل، أعلنت موﺑﺎيلي عن موافقة مجلس إداراتها في اجتماعه، أمس الثلاثاء، عن قبول طلب كل من عبد الكريم بن إبراهيم النافع رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نبيل بن محمد العامودي نائب لرئيس مجلس الإدارة بعدم استمرارهما في منصبيهما نظرًا لظروفهما الخاصة، مع استمرارهما كعضوين في المجلس.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على موقع تداول إن المجلس وافق على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس معتز بن قصي العزاوي رئيساً ﻟﻤجلس الإدارة، وعلى تعيين عبد الكريم بن إبراهيم النافع نائباً لرئيس المجلس.

وأضافت أن هذه القرارات أعلاه تسري اعتبارًا من تاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 30 نوفمبر 2028.

وتأسست موبايلي في العام 2004 وتملك فيها مؤسسة الإمارات للاتصالات الحصة الكبرى من رأس المال البالغة 28 بالمئة، بلغت قيمتها السوقية اليوم نحو 42.5 مليار ريال، حيث تعمل في جميع أنشطة الاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا.