دو الإماراتية تُحقق أرباحاً قياسيةً في 2023 بقيمة 1.67 مليار درهم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” عن نتائجها المالية لعام 2023، محققةً أرباحاً صافيةً قياسيةً بلغت 1.67 مليار درهم، بزيادةٍ قدرها 36.8% على أساس سنوي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 21 فلساً (عن كل سهم) على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، بإجمالي 34 فلساً عن كامل 2023، علماً أنه تم توزيع 13 فلساً عن النصف الأول.

نمو قوي في جميع القطاعات

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6.9% لتصل إلى 13.64 مليار درهم.

نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.2% لتصل إلى 2.84 مليار درهم.

ازداد عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 5% ليصل إلى 9.7 مليون مشترك.

حققت الخدمات الرقمية نمواً قوياً، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 15%.

التوسع الاستراتيجي

أكملت “دو” بنجاح استحواذها على شركات “صحة” و”ضمان” و”تي إل سي”، مما عزز مكانتها في قطاعات الرعاية الصحية والتأمين والصيدليات.

دخلت “دو” السوق الأميركية من خلال استحواذها على شركة “أردنت” للخدمات الصحية.

المستقبل

تخطط “دو” لمواصلة توسعها في قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

تلتزم الشركة بالاستثمار في الابتكار لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

تصريحات

علاء الهاشمي، رئيس مجلس إدارة “دو”: “إنّ هذه النتائج القياسية تُعزز مكانة “دو” كشركة اتصالات رائدة في المنطقة.”

الدكتور حاتم الزعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”: “نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والابتكار لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا.