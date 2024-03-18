الإمارات.. دو تحصل على ترخيص لتقديم خدمات مالية رقمية

حصلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة.

وتُعدّ هذه الخطوة إنجازًا هامًا في مسيرة الشركة نحو ريادة المشهد المتطور للخدمات المالية الرقمية في المنطقة، ودعم التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار والمنافسة وتحقيق الشمول المالي.

من خلال هذا الترخيص، ستتمكن “دو” من تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة تُساهم في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل وتلبي احتياجات سكان الإمارات في عصر الاقتصاد الرقمي.

وتشمل هذه الخدمات الجديدة:

محفظة رقمية تسمح للعملاء بإجراء معاملات مالية آمنة وسريعة.

حسابات توفير رقمية، تُقدم عوائد تنافسية على المدخرات.

خدمات تحويل الأموال، محليًا وعالميًا.

خدمات الدفع الإلكتروني، عبر الإنترنت وفي المتاجر.

خدمات التمويل، مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”: “إنّ دخولنا إلى مجال الخدمات المالية الرقمية يُعزز مسار التحول والتقدم الذي تشهده منظومة الخدمات المالية المزدهرة في دولة الإمارات. ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى توفير خدمات وحلول مالية تتمحور حول متطلبات العملاء وتساعدهم في حياتهم وشؤونهم اليومية.”