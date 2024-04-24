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كم وصل حجم سوق الاتصالات في السعودية خلال عام 2023؟

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تفاصيل ملهمة حول تطور وتقدم قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة العربية السعودية، خلال انعقاد النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية في الرياض اليوم.

فريق التحرير by فريق التحرير

وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة العربية السعودية، إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الستة أعوام الماضية، فيما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان.

حيث كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، اليوم في الرياض، خلال عرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدمه مدير عام الدراسات بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مفرح نهاري، والذي ذكر من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023، فيما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.

و تبرز المؤشرات التي قدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميجا بت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%، فيما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.

كما شهد المنتدى حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، حيث تم تقديم أربعة عروض رئيسة وجلسة نقاش ناقشت توجهات القطاع المستقبلية وآفاق التطور التكنولوجي في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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