الحكومة الإسبانية تستحوذ على 3% في تليفونيكا في محاولة لموازنة stc

استحوذت الحكومة الإسبانية على حصة 3% في شركة تليفونيكا العملاقة للاتصالات من خلال شركتها القابضة المملوكة للدولة سيبي، وفقا لبيان لشركة سيبي.

وبلغت قيمة الصفقة 698 مليون يورو بسعر إغلاق تليفونيكا يوم الإثنين، وفقا لبلومبرغ.

إسبانيا تحاول موازنة حصة stc في تليفونيكا

وأكد المحللون أنها صفقة استراتيجية، قائلين: “إن دخول Sepi… سيوفر لشركة Telefonica قدرًا أكبر من الاستقرار للمساهمين لتحقيق أهدافها، والمساهمة في حماية القدرات الإستراتيجية لشركة ذات أهمية استراتيجية للمصالح الوطنية لإسبانيا”.

من جانبها، قالت الحكومة الإسبانية في تعليق على الصفقة، إنها ستسعى للحصول على حصة 10% في Telefonica، فيما يقول المحللون إنها محاولة لتعويض استحواذ stc على حصة 9.9% العام الماضي.

وكانت شركة Stc، أكبر مشغل اتصالات في المملكة، قد استحوذت على حصة 9.9% في شركة Telefonica الإسبانية في سبتمبر 2023 لتصبح أكبر مساهم في شركة الاتصالات العملاقة.

شركة Stc تواصل ضخ الاستثمارات في الخارج

وتواصل شركة “Stc“، ضخ المزيد من استثماراتها في الخارج.

ومؤخرا وافقت وحدتها “توال” على شراء البنية التحتية لأبراج الهاتف المحمول في بلغاريا، وكرواتيا، وسلوفينيا، بقيمة 1.2 مليار يورو من المجموعة المتحدة.

وبحسب ما ورد في بيان للشركة فقد قدمت Stc أيضًا أعلى عرض ملزم للاستحواذ على Altice Portugal كجزء من توجهها إلى السوق الأوروبية.