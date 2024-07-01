مجموعة stc تتعاون مع نوكيا لتمكين حلول الذكاء الاصطناعي في شبكتها

نجحت مجموعة “إس تي سي” السعودية (stc) في تمكين نظام عمليات تقنية في شبكتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المدعوم من قبل شبكة MantaRay ذاتية التنظيم (SON) من نوكيا، وهو نظام عمليات متطور يعمل على أتمتة وتحسين شبكات الاتصالات الحية.

تم تطبيق حلول MantaRay SON لأول مرة على البنية التحتية لشبكة stc خلال موسم الحج، مما أتاح تقديم اتصال سلس لأكثر من مليون حاج.

ويعتبر هذا التعاون التقني الناجح من أوائل الأمثلة على استخدام حلول نوكيا للوحدة المعرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دعم شبكات الاتصالات الحية. ولضمان نجاح موسم الحج، قامت مجموعة stc بتطوير خوارزمية مخصصة بالتعاون مع نوكيا، مما سمح بتحسين الشبكة المستقلة في فترات زمنية تصل إلى 15 دقيقة.

تُعد MantaRay SON منصة رائدة في مجال تمكين حلول الذكاء الاصطناعي ذاتية التكوين، حيث تساهم في أتمتة شبكات الاتصالات وتحسين أدائها. وتوفر هذه المنصة وحدات تقنية يمكن بناؤها ونشرها لتطبيقات برمجية محددة لمواجهة التحديات التشغيلية.

وقد شهدت شبكة stc تحسينات استثنائية نتيجة لتمكين نظام MantaRay SON لحلول الذكاء الاصطناعي. فقد تمت معالجة أكثر من 10 آلاف إجراء أثناء تشغيل شبكات الاتصالات، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في معدل الاستخدام بنسبة 30% تقريبًا على الشرائح المحمولة و 10% من متوسط التحسن في البيانات المستخدمة. وعلى الرغم من زيادة حركة مرور البيانات بنسبة 40%، نجحت شبكة stc في الحفاظ على اتصال سلس وثابت. وقد ساهم هذا التعاون الناجح في التقليل من الإصلاحات اليدوية وتحسين جودة الشبكة، مما يمهد الطريق لمستقبل أتمتة الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية لشبكات الاتصالات.