تحذير من عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض اليوم وتهدد بسقوط أقمار اصطناعية

أرسلت هيئة أرصاد أمريكية تحذيرا من عاصفة شمسية شديدة من الفئة الرابعة (G4) تتوقع أن تضرب الكرة الأرضية اليوم وسط مخاوف من تضرر أجهزة الاتصالات ومحطات الكهرباء ومنظومات الأقمار الاصطناعية اليوم المصادف 10 مايو. وكانت العشرات من أقمار ستارلينك الاصطناعية قد تساقطت من السماء في 4 فبراير 2022، حين اصطدم المجال المغناطيسي للأرض بانبعاث إكليلي ضعيف، وكانت العاصفة الناتجة من فئة G1 (الثانوية) سببًا في سقوطهم، وأشارت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي-NOAA-إلى عاصفة شمسية شديدة استنادا إلى معطيات جمعها مركز التنبؤ بالطقس الفضائي -SWPC- مع مراقبة الشمس بعد سلسلة من التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) التي بدأت في 8 مايو. أصدر المتنبئون بالطقس الفضائي تحذيرًا شديدًا مع مراقبة العاصفة الجيومغناطيسية التي ستحدث مساء اليوم الجمعة 10 مايو، ويمكن أن تتسبب انفجارات التوهجات الشمسية الإضافية استمرار ظروف العاصفة الجيومغناطيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وتولدت من مجموعة كبيرة من الكتل الشمسية توهجات متوسطة إلى قوية منذ يوم الأربعاء الساعة 5:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. ارتبطت ما لا يقل عن خمسة مشاعل مع الانبعاث الإكليلي الذي يبدو أنه يتجه نحو الأرض. سيقوم المراقبون في المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي برصد معطيات تجمعها الأصول الفضائية التابعة لناسا ولهيئة التنبؤ بالطقس الفضائي مع بداية العاصفة المغنطيسية الأرضية.

ويذكر أن الانبعاث الإكليلي هو عبارة عن انفجارات للبلازما والمجالات المغناطيسية من هالة الشمس، وتسبب العواصف المغناطيسية عندما يتم توجيهها نحو الأرض عواصف أرضية مغناطيسية يمكن أن تؤثر على البنية التحتية في المدار القريب من الأرض وعلى سطح الأرض، مما قد يؤدي إلى تعطيل الاتصالات وشبكة الطاقة الكهربائية والملاحة وعمليات الراديو والأقمار الاصطناعية.

وقام مركز التنبؤ بالطقس الفضائي بإخطار مشغلي هذه الأنظمة حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية. يمكن للعواصف الجيومغناطيسية أيضًا أن تؤدي إلى عروض مذهلة للشفق القطبي على الأرض، تتضمن العاصفة المغناطيسية الأرضية الشديدة إمكانية رؤية الشفق القطبي جنوبًا حتى ألاباما وشمال كاليفورنيا.