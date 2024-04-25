تبوك تتصدر المملكة بالمشتريات الإلكترونية بحسب تقرير إنترنت السعودية 2023

كشف تقرير أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية باسم تقرير إنترنت السعودية 2023، عن تفاصيل لافتة حول المشتريات الإلكترونية التي تصدرت تبوك فيها القائمة بنسبة تجاوزت 74 بالمئة.

وتضمن التقرير الذي صدر على هامش أعمال منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024، أهم الإحصاءات والأرقام حول استخدامات الإنترنت في السعودية.

وبلغت نسبة شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت %63.7 ، فيما تصدرت الملابس والأحذية قائمة المبيعات ضمن مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في استخدام الإنترنت بالمملكة خلال عام 2023.

كما برز في التقرير تحليل لسلوك المستخدمين في استخدام التطبيقات بمختلف تصنيفاتها، حيث حلّ تطبيق «واتساب» ثم «سناب شات» ثم «يوتيوب» ضمن قائمة أعلى تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا في السعودية

ويلفت التقرير إلى أن أكثر من نصف المستخدمين في المملكة يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، وأن ساعات الذروة خلال اليوم في الاستخدام كانت بين 9:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، ويعد يوم الجمعة أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع، ووصلت نسبة استخدام الهاتف المتنقل في تصفح الإنترنت إلى 98.9%، إضافة إلى شمول التقرير على دراسة لسلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني.