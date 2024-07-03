بناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة بتقنية 5G في قطاع الطاقة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة “إي آند” عن مشروع مشترك يهدف إلى بناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة بتقنية الجيل الخامس (5G) في هذا القطاع الحيوي.

وستغطي هذه الشبكة مساحة شاسعة تصل إلى 11 ألف كيلومتر مربع، وستوفر اتصالاً عالي السرعة في جميع مواقع عمليات “أدنوك” البرية والبحرية.

ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تمكين “أدنوك” من الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عملياتها التشغيلية.

ومن المتوقع أن تساهم الشبكة الجديدة في تحقيق قيمة تجارية كبيرة تصل إلى 5.5 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك من خلال تسهيل التشغيل الذاتي للعمليات وتحسين الإنتاج وخفض الانبعاثات.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي “أدنوك” المتواصل لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة عملياتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.