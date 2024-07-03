فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاتصالاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربيةطاقة

بناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة بتقنية 5G في قطاع الطاقة

ومن المتوقع أن تلعب شبكة 5G دورًا حاسمًا في تحسين أداء الشركة وجعلها أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

فريق التحرير by فريق التحرير
بناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة بتقنية 5G في قطاع الطاقة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة “إي آند” عن مشروع مشترك يهدف إلى بناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة بتقنية الجيل الخامس (5G) في هذا القطاع الحيوي.

وستغطي هذه الشبكة مساحة شاسعة تصل إلى 11 ألف كيلومتر مربع، وستوفر اتصالاً عالي السرعة في جميع مواقع عمليات “أدنوك” البرية والبحرية.

ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تمكين “أدنوك” من الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عملياتها التشغيلية.

ومن المتوقع أن تساهم الشبكة الجديدة في تحقيق قيمة تجارية كبيرة تصل إلى 5.5 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك من خلال تسهيل التشغيل الذاتي للعمليات وتحسين الإنتاج وخفض الانبعاثات.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي “أدنوك” المتواصل لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة عملياتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...