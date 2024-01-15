“المصرية للاتصالات” و”زين – عُمانتل” يتعاونان لإنشاء ممر رقمي عملاق

تعتزم مصر إنشاء ممر رقمي، للربط بين البحر المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، الذي سيكون مسارا غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات، إن إنشاء هذا الممر سيأتي بالتعاون مع شركة زين -عُمانتل الدولية (ZOI) -.

وأضافت المصرية للاتصالات، إن البنية التحتية لهذا الممر الرقمي، ستمتد من سواحل سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب والخليج العربي، إلى سواحل مصر على البحر المتوسط، من خلال مزيج متطور من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية.

وبحسب بيان، فإنه سيتم الربط بين السعودية ومصر، عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر يتميز بسعة عالية.

وقالت المصرية للاتصالات، إنه تم تصميم هذا الممر الرقمي، ليقدم حلولاً متكاملة لشركاء وعملاء شركة زين-عُمانتل الدولية، والمصرية للاتصالات بطريقة مباشرة بين نقاط الإنزال من بحر العرب إلى البحر المتوسط.

ويتماشى الممر مع خطط التوسع في البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل، لتشمل مناطق متعددة بما في ذلك العراق، والكويت، البحرين، الأردن، من خلال شبكة زين-عُمانتل الدولية.

وبحسب البيان، فإن هذا الممر يعزز زمن نقل البيانات والمرونة، وتسريع عمليات التشغيل بصورة أكبر.

وقال البيان إن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بتطوير بنية تحتية جديدة في مصر لربط البحرين الأحمر والمتوسط بدول أوروبا، وستتكامل مع البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل، في مناطق عديدة عبر الشرق الأوسط، ما يجعله أفضل الخيارات للعبور من المحيط الهندي إلى أوروبا أمام مشغلي الكابلات البحريّة ومقدمي المحتوى وشركات الاتصالات.

وفقا لما قاله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، محمد نصر، يعد هذا المشروع، نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا.