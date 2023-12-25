أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول شبكة اتصالات جيل الخامس (5G) في العالم تخلو تمامًا من الانبعاثات الكربونية.

هذا الإعلان الذي جاء بالتعاون بين “البحر الأحمر الدولية” لمطورة لمشاريع سياحية رائدة على مستوى العالم كـ “وجهتي البحر الأحمر وأمالا”، و”شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة”المزود الدولي للبنية التحتية الرقمية بمبدأ المستضيف المحايد، عن تدشينهما أول شبكة جيل خامس داخلية , خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم , في فندق “ترتل باي” في وجهة “البحر الأحمر”، لتحدث سبقاً نوعياً جديداً على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة.



قال كبير الإداريين في “البحر الأحمر الدولية” والمتحدث الرسمي المهندس أحمد غازي درويش ” إن تدشين أول شبكة جيل خامس داخلية لجميع مقدمي الخدمة المرخصين (stc ، موبايلي، زين، فيرجين موبايل، ليبارا، سلام، ريد بول موبايل) , خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، ليس بالأمر العادي أو البسيط، نشهد تمكين جديد للتقنية والريادة لخدمة مستقبل الاستدامة، الذي يعتبر هدفنا الرئيسي من وجهاتنا الطموحة”.



وأضاف ” نسعى لإيجاد أفضل التقنيات على مستوى العالم لتوفير التكنولوجيا المتطورة مع حفاظنا على قيمنا تجاه بيئتنا وطبيعتنا لتكون وجهاتنا فريدة في كل شيء الأمر الذي يعد استمرارا لريادة وجهة “البحر الأحمر” الرقمية، وامتدادا لإنجازاتها في نشر أول شبكة جيل خامس خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، بالإضافة إلى افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي كأول مطار في المملكة يوفر شبكة جيل خامس داخلية” .



فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة ACES الدكتور أكرم أبو راس إلى أن الشركة تسعى لأن تكون جزءاً من مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الإلكترونية من خلال مشاريع البنية الرقمية التي تعمل بها تحت مبدأ المستضيف المحايد.



وأشار الدكتور أحمد السحيلي، رئيس قطاع التقنية في “البحر الأحمر الدولية”، إلى أن الشبكة الجديدة تمكّن المشتركين من الاستمتاع بتغطية شبكة الجيل الرابع والجيل الخامس 5G بسرعة فائقة، وذلك عبر بنية تحتية مشتركة.



من جهته، أكد الدكتور خالد المعشوق، الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية في ACES، التزام الشركة بتطوير حلول رقمية للاتصالات خالية من الانبعاثات الكربونية، ودعم المشغلين المختلفين من خلال أبحاثها المتقدمة.



يأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام “البحر الأحمر الدولية” و “شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة” بالتنمية المستدامة والابتكار التقني، مع التركيز على الحفاظ على البيئة والارتقاء بخدمات الضيافة وتقديم تجارب استثنائية للزوار.