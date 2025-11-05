السعودية تنجح في أول تجربة بالمنطقة لتقنيات الجيل السادس

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية نجاح إجراء أول تجربة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنطاق الترددي 7 جيجاهرتز كأحد النطاقات الرئيسة المرشحة لتمكين تقنيات الجيل السادس (6G) بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة نوكيا العريقة.

وأوضحت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن التجربة التي تستشرف مستقبل تقنيات الاتصالات اللاسلكية والجيل السادس (6G) تهدف إلى تبني أحدث التقنيات العالمية، وتعزيز مكانة المملكة الرائدة في مجالات التقنية والابتكار، وتطوير الحلول المتقدمة المواكبة للتقنيات الحديثة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ولفتت النظر إلى أن تجربة النطاق الترددي من 7.125 إلى 8.4 جيجا هرتز، يرشحه ضمن النطاقات الرئيسة لتقنيات الجيل السادس، وتمثل التجربة خطوة عملية لاختبار نطاق ترددي جديد؛ مما سيعزز مكانة الهيئة في تشكيل سياسات وتنظيمات الطيف الترددي دولياً.

وتأتي التجربة ضمن مساعي الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية المواكبة لتطلعات المملكة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، وتؤكد ريادتها إقليمياً ودولياً بوصفها منظماً مبتكراً يُمكن تقنيات المستقبل من خلال الشراكات المتقدمة التي تتيح بنية تحتية رقمية متطورة.

تقنيات الجيل السادس

تمثل تقنيات الجيل السادس تطوراً في شبكات الاتصالات اللاسلكية تركز على سرعات هائلة وزمن استجابة شبه معدوم، وتكامل عميق مع الذكاء الاصطناعي (AI).

ما الجيل السادس؟

مع كل جيل من تقنيات الاتصالات، يتغير تركيز الشبكة، حيث تركزت عصور الجيل الثاني والثالث على التواصل بين البشر من خلال الصوت والنص، بينما بشّرت شبكة الجيل الرابع بتحول جوهري نحو الاستهلاك الهائل للبيانات، في حين حوّل عصر الجيل الخامس تركيزه إلى ربط إنترنت الأشياء وأنظمة الأتمتة الصناعية.

ويقول الكاتب السوري أحمد عنتر في مقال متخصص بالتكنولوجيا والتقنية إن دور هذه الشبكات في عصر الجيل السادس، هو توحيد التجربة عبر العالم المادي والرقمي والبشري، حيث يجري دمج أنظمة المعرفة الذكية مع القدرات الحسابية لجعل البشر أكثر كفاءة وإعادة تعريف كيفية عيشنا وعملنا ورعايتنا لكوكبنا.

نتيجة لذلك، فإن الجيل السادس هو المعيار القادم لأنظمة شبكات اتصالات الهواتف المحمولة، الذي لا يزال قيد التطوير حالياً، وأبدت عديد من الشركات ومعاهد البحوث والبلدان اهتماماً بشبكات الجيل الجديد.

ومن المتوقع أن تكون هذه الشبكات أكثر تنوعاً من سابقاتها، بحيث تدعم التطبيقات التي تتجاوز سيناريوهات استخدام الهاتف المحمول الحالية، مثل الواقع الافتراضي والمعزز، والاتصالات الفورية في كل مكان، وإنترنت الأشياء.

فوائد الجيل السادس

من المتوقع أن تقدم شبكة الجيل السادس سرعات وسعات أعلى بكثير من الجيل الخامس، بحيث يكون لها تأثير كبير في مستقبل الاتصالات والإنترنت العالمي. ومن المفترض تحسين أي شيء يعتمد في الوقت الحالي على الاتصال بالشبكة بشكل كبير.

ومن المفترض أن يكون هناك أنظمة واقع افتراضي ومعزز أكثر قوة مع الجيل السادس، بالإضافة إلى المدن والمزارع الذكية المترابطة، والذكاء الاصطناعي الذي في متناول أيدينا، والروبوتات الذكية العاملة في المصانع، والسيارات ذاتية القيادة مع اتصال من مركبة إلى مركبة، والمزيد.

ويؤدي توفير المزيد من النطاق الترددي إلى توسيع نطاق الابتكار، بما في ذلك المجالات التي لم نستغلها بعد أو حتى نفكر فيها، مثل التجارب الغامرة ومكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة.