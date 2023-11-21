فازت المملكة بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بعدد من المناصب الدولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC23”.

حيث سيتولى ممثلو المملكة أدوارا تنفيذية في أعمال المؤتمر من خلال اعتماد القرارات والتقارير المتعلقة بتوزيع الطيف الترددي على الصعيد الدولي، واتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لضمان استخدام الترددات المخصصة للخدمات الفضائية والجوية والبحرية وغيرها، بشكل أفضل وتفادي حدوث أي تداخلات راديوية.



وجرى خلال افتتاح أعمال المؤتمر في مدينة دبي، انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس، حيث فازت المملكة بمنصب نائب رئيس المؤتمر الذي سيشغله المهندس محمدالعبدالقادر، كما فازت في رئاسة اللجان بمقعدين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتقلّدها المهندس عبدالرحمن النجدي، ورئاسة مجموعة العمل المعنية بالتطبيقات التقنية المستخدمة في قطاع الطيران ويتولاها المهندس سعد بن إبراهيم بن عسكر.



ليشغلها المهندس محمد بن سعد الجنوبي، وحيث تعنى المجموعة بمراجعة الإستراتيجيات والأولويات لقطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية (ITU-R)، وتقديم التعليمات والإرشادات للجان الدراسية في الاتحاد.



وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في بيان صحفي حصلت”أريبيان بزنس” على نسخة منه، بأن فوز المملكة بشغل تلك المناصب يؤكد قدرات وكوادر المملكة ويعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف إدارة الاتصالات الراديوية وعملياتها التنظيمية والفنية، مشيدة بما يقدمه ممثلو المملكة ضمن اللجان وفرق الدراسات من جهود تعكس خبراتهم وإمكاناتهم التي يعوّل عليها في صناعة مستقبل الاتصالات والفضاء والتقنية عالميا.



يذكر أن المملكة عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 58 عاما، كما تعد مساهما قويا في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، و تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات الراديوية من خلال شغلها لمناصب مؤثرة في الاتحاد الدولي للاتصالات كرئاسة لجنة لوائح الراديو (RRB).





المملكة تتولى قيادة عدد من المناصب الدولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية #WRC23. pic.twitter.com/6WclwpsjTc — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) November 21, 2023