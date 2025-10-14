الرياض تدعو لتقديم المرئيات حول اتصال الهواتف المتنقلة بالأقمار الصناعية

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية العموم لتقديم مرئياتهم حول التوجه التنظيمي لتقنيات الاتصال المباشر بالأجهزة (D2D) التي تتيح اتصال الهواتف المتنقلة بالأقمار الصناعية.

وتهدف التقنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تحديد التوجه التنظيمي للتقنية وحصر الفرص والتحديات المحتملة في تقديم خدماتها، وتحديد حالات الاستخدام ونماذج الأعمال الممكنة، بالإضافة إلى تحديد المعايير الفنية ذات الصلة مما سيرفع كفاءة الاتصال في جميع أنحاء المملكة من خلال توسيع تغطية الاتصالات المتنقلة لتشمل المناطق النائية.

ودعت “الهيئة” العموم لتقديم مرئياتهم حول تحديث تنظيمات الشبكات غير الأرضية (NTN) في المملكة، حيث يشمل التحديث تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية، وتنظيمات تقديم خدمات الاتصالات باستخدام الشبكات غير الأرضية، وتنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية، ويهدف التحديث إلى تهيئة بيئة تنظيمية تجذب الاستثمارات، وتعزيز تبني أحدث التقنيات اللاسلكية، وتمكين الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل السعودية وخارجها إلى إبداء مرئياتهم حول الوثيقة ودعمها بالتفاصيل والدراسات التحليلية والمقارنة، مشيرة إلى بدء فترة استقبال المرئيات حتى تاريخ 13 نوفمبر/تشرين الأول 2025، وذلك من خلال موقع الهيئة https://mutasilind.cst.gov.sa/.