تطبيق الدفع الخاص بالاتصالات السعودية يتحول إلى بنك رقمي متكامل

حصل تطبيق الدفع التابع لشركة الاتصالات السعودية المملوكة للدولة على موافقة البنك المركزي ليصبح بنكا رقميا متكاملا.

كجزء من استراتيجية التوسع في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة، سيقدم بنك STC الجديد خدمات تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتماشى تماما مع النظام المصرفي الدولي.

وستكون الخدمة متاحة لمجموعة اختبار صغيرة خلال الأشهر المقبلة قبل الإطلاق الكامل في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 64% من أسهم شركة الاتصالات السعودية، في حين يتم تداول 36% في سوق الأسهم السعودية حيث تعد إحدى الشركات الكبرى.

منذ تأسيس تطبيق STC Pay في عام 2018 كأول تطبيق دفع رقمي في المملكة العربية السعودية، اكتسب 12 مليون عميل، مما يجعله واحد من أكبر خدمات الدفع عبر الإنترنت في المنطقة.

وقال البنك المركزي هذا الأسبوع إن المدفوعات الإلكترونية شكلت رقما قياسيا بنسبة 70% من مبيعات قطاع التجزئة في عام 2023، ارتفاعا من 62% في العام السابق.

وتحاول الحكومة تعزيز الخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، كجزء من خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030.

ويقول البنك المركزي السعودي إن عدد شركات التكنولوجيا المالية ارتفع إلى أكثر من 200 شركة في عام 2023 من 51 في عام 2021.

ستكون شركة فودكس، وهي شركة لإدارة المطاعم والدفع، أول شركة سعودية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية يتم إدراجها في البورصة في طرح عام أولي مخطط له هذا العام.