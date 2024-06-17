أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن نتائج أداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات المسجلة 44.8 مليون مكالمة، منها 38.04 مليون مكالمة محلية، و 6.76 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وتشير الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة إلى أن استهلاك البيانات بلغ 5.79 آلاف تيرابايت، ما يعادل مشاهدة أكثر من 2.37 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات 779.93 ميجابايت، وهو رقم يتجاوز متوسط الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميجابايت.

أما فيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل، فقد بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات 376.18 ميجابت/ثانية، بينما وصل متوسط سرعة رفع البيانات إلى 48.04 ميجابت/ثانية.

تأتي هذه النتائج في إطار جهود قطاع الاتصالات والتقنية لتلبية سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة، وفقًا لتوجيهات الحكومة، حيث يوفر القطاع من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، ويضمن تمرير المكالمات المحلية والدولية بكل يسر وسهولة للحجاج.