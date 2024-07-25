الاتصالات السعودية تقر بيع 51% من توال بـ 8.7 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الخميس، أن الجمعية العامة العادية أقرت اتفاقية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات “توال” بمقابل 8.7 مليار ريال.

وقد وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع “إس تي سي” بتاريخ 22 نيسان / أبريل الماضي للاستحواذ على 51% من شركة أبراج الاتصالات “توال”.

وتم تحديد القيمة الإجمالية لشركة “توال” بمبلغ 21.94 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون. كما تم توقيع اتفاقيات تنص على نقل ملكية شركة توال وملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار والتي تمتلك وتشغل 8069 برج اتصالات في السعودية ومملوكة لكل من الصندوق والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة تحت ملكية كيان جديد “شركة البنى الرقمية”.

وتم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية للاستثمار بمبلغ 3.03 مليار ريال على أساس تقريبا في رأسمال شركة البنى الرقمية وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06%.

وسيكون المقابل النقدي المدفوع لصالح استبعاد أرصدة النقد والديون، وستقوم “إس تي سي” بضخ مبلغ 533 مليون ريال وفقاً لآلية حسابات إتمام الصفقة.

وأشارت “إس تي سي” إلى أن هناك عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.