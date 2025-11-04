الاتصالات السعودية تحقق إيرادات تاريخية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2025 محققة إيرادات تاريخية في التسعة الأشهر الأولى من العام 2025 بلغت 58 مليار ريال.

وارتفعت إيرادات أكبر شركة اتصالات في السعودية من حيث القيمة السوقية خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 2.58% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 57,924 مليون ريال.

وارتفع إجمالي الربح خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 5.70% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة، ليصل إلى 27,908 مليون ريال.

• ارتفع الربح التشغيلي خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 2.42% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة، ليصل إلى 10,834 مليون ريال.

• ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 5.72% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة، ليصل إلى 18,497 مليون ريال.

• ارتفع صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 3.08% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 11,579مليون ريال. وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، يكون صافي الربح حقق نموًا بنسبة 14.84%.

• توزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث لعام 2025م، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان الوتيد إن المجموعة مستمرة في تعظيم إيراداتها من مختلف قطاعات الأعمال، وتواصل تنفيذ برنامجها الاستراتيجي لدعم كفاءة الإنفاق، بما يحقق استدامة الربحية وتعظيم القيمة للمساهمين.

وسجلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 2.6%، وارتفاعاً في الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب وصافي الربح (بعد استبعاد البنود غير المتكررة) بنسبة 5.7% و14.8% على التوالي. ويعكس هذا الأداء نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات، والاستثمار الموجه في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات والحلول الرقمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها ماضية بتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث أعلنت الشركة التابعة center3 عن خطة استثمارية بقيمة 37.5 مليار ريال، تهدف إلى تسريع توسعة وتطوير مراكز البيانات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط بحلول عام 2030. ويأتي هذا التوجه استجابةً للطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لترسيخ مكانة المملكة كمركز رقمي استراتيجي في المنطقة.