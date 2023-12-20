الاتصالات من أفضل ثلاث جهات سعودية

سجلت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال العام 2023 المركز الثالث ضمن أفضل الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي.

حققت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المركز الثالث في قياس التحول الرقمي لعام 2023 بنسبة بلغت 93.25%، إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى مجموعة التقنية والنقل والإعلام، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية الثاني المنعقد بمدينة الرياض.



ويأتي هذا الإنجاز للهيئة في مجال التحول الرقمي تكليلاً للمجهودات المبذولة خلال عام 2023، حيث ارتقت إلى مستويات جديدة من التميز التنظيمي من خلال تطوير وتنفيذ أكثر من 60 مشروعًا رقميًا، إلى جانب حصولها على المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية في جاهزية تبني التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير خطة لتنمية الموارد البشرية تتضمن العديد من مبادرات بناء المهارات وبرامج التدريب.



يذكر أن الهيئة قد حازت على المركز الخامس في قياس التحول الرقمي لعام 2022 بنسبة بلغت 90.80%، إضافة لحصولها على المركز الأول على مستوى مجموعة التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية.