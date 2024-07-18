ماذا سيحدث لو انقطع الانترنت عن العالم؟

في عالمنا الحديث، يعتبر الإنترنت شريان الحياة الذي يربط بين أكثر من 5.4 مليار مستخدم حول العالم، حيث يوفر لنا وسيلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، والحصول على المعلومات، والفرص الاقتصادية. لكن ماذا لو اختفى الإنترنت فجأة؟ ما هو الثمن الذي سندفعه نتيجة انقطاعه؟

التكلفة الاقتصادية لانقطاع الانترنت



وفقًا للتقرير، فإن انقطاع الإنترنت يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات. وقد أظهرت البيانات أن الدول والشركات حول العالم ستعاني بشكل كبير في حالة حدوث انقطاع ليوم واحد.

الولايات المتحدة: الأكثر عرضة للأضرار الاقتصادية



تُعَدُّ الولايات المتحدة الأكثر عرضة للتأثيرات الاقتصادية المدمرة نتيجة انقطاع الإنترنت. مع اعتماد 90.9% من سكانها على الإنترنت، يمكن أن يكلف انقطاع الإنترنت لمدة ساعة واحدة فقط حوالي 458,941,744 دولارًا. وإذا استمر الانقطاع لمدة 24 ساعة، فإن الخسائر قد تصل إلى 11,014,601,859 دولارًا. هذه الأرقام تعكس مدى أهمية الإنترنت للاقتصاد الأمريكي.

الصين: ثاني أكبر المتضررين



على الرغم من أن نسبة مستخدمي الإنترنت في الصين أقل من الولايات المتحدة (70.4% من السكان)، إلا أن العدد الكبير من السكان يجعلها تتكبد خسائر كبيرة أيضًا. يُقدر أن انقطاع الإنترنت لمدة ساعة واحدة سيكلف الصين 412,377,636 دولارًا، بينما سيؤدي انقطاع لمدة 24 ساعة إلى خسارة 9,897,063,274 دولارًا.

المملكة المتحدة: تأثير كبير رغم الاقتصاد الأصغر



مع نسبة مستخدمي الإنترنت تصل إلى 94.8% من السكان، تُعد المملكة المتحدة من بين الدول الأكثر تأثرًا بانقطاع الإنترنت. يمكن أن يكلف الانقطاع لمدة ساعة واحدة 136,297,189 دولارًا، بينما يؤدي انقطاع لمدة 24 ساعة إلى خسارة 3,271,132,526 دولارًا.

تأثير انقطاع الإنترنت على الشركات الكبرى



تُعتبر الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإنترنت الأكثر تعرضًا للأضرار الاقتصادية في حالة الانقطاع. وقد أظهرت البيانات أن الشركات العملاقة مثل أمازون، وألفابت (جوجل)، وجينجدونغ مول، ستتكبد خسائر فادحة.

أمازون: الخسائر الأكبر



باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في العالم، تواجه أمازون تكاليف باهظة في حالة انقطاع الإنترنت. تُقدر الخسائر الناتجة عن انقطاع لمدة دقيقة واحدة بـ1,093,569 دولارًا، وتصل إلى 65,614,155 دولارًا في الساعة الواحدة. أما في حالة انقطاع لمدة 24 ساعة، فقد تصل الخسائر إلى 1,574,739,726 دولارًا.

ألفابت (جوجل): تكلفة عالية لانقطاع الإنترنت



تواجه ألفابت، الشركة الأم لجوجل، خسائر كبيرة أيضًا. يكلف انقطاع الإنترنت لمدة دقيقة واحدة 584,836 دولارًا، ويصل إلى 35,090,183 دولارًا في الساعة الواحدة. وفي حالة انقطاع لمدة 24 ساعة، فإن الخسائر قد تصل إلى 842,164,384 دولارًا.

جينجدونغ مول: تأثيرات كبيرة على العملاق الصيني



تُعد جينجدونغ مول أكبر شركة تقنية في الصين من حيث الإيرادات، وتعتمد بشكل كبير على الإنترنت. يُقدر أن انقطاع الإنترنت لمدة دقيقة واحدة سيكلف 290,982 دولارًا، بينما تصل الخسائر إلى 17,458,904 دولارًا في الساعة، و419,013,699 دولارًا في حالة الانقطاع لمدة 24 ساعة.

كيفية تقليل تكاليف الأعمال من خلال إدارة الإنفاق على السحابة



يوفر السحاب مرونة كبيرة للشركات، ولكنه قد يأتي بتكاليف عالية إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح. وفقًا لتقرير حديث منCloudZero، يواجه 58% من الشركات تكاليف سحابية مرتفعة. يمكن للشركات اتباع بعض النصائح لإدارة الإنفاق السحابي بفعالية وضمان استمرار عملها.

يُظهر تقرير CloudZero أن انقطاع الإنترنت يمكن أن يسبب خسائر اقتصادية هائلة ويؤثر على الشركات والدول بشكل كبير. تُعتبر الإنترنت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي، وأي انقطاع يمكن أن يتسبب في تداعيات كبيرة. من المهم أن تتخذ الحكومات والشركات تدابير لحماية استقرار الإنترنت وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية.

المنهجية المستخدمة



لاكتشاف تكلفة إيقاف الإنترنت على مستوى الدول حول العالم، بدأنا بقائمة أولية تضم 47 من أكثر الدول اتصالاً بالإنترنت. استخدم الكاتب بيانات من NetBlocks بجانب معادلات حسابية لتقدير تأثير هذه الانقطاعات على مختلف الفترات الزمنية. ولتحديد تكلفة إيقاف الإنترنت بالنسبة للشركات المختلفة، قام الكاتب بإعداد قائمة بأكبر 20 شركة إنترنت من حيث الإيرادات، واستخدم معادلات لحساب تأثير فترات انقطاع الإنترنت المختلفة على إيرادات هذه الشركات. (جميع الأرقام المدرجة صحيحة اعتبارًا من 1 مايو 2024).