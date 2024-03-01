الإمارات للاتصالات تستثمر 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات

تعهدت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» للتحالف Connect2Partner التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، باستثمار 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) في 16 دولة خلال 3 سنوات للفترة الممتدة ما بين عامي 2024 و2026.

ويشمل هذا التعهد، الذي جرى الإعلان عنه على هامش أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة في برشلونة، الاستثمار في تحقيق التقدم التكنولوجي، تطوير البنى التحتية، والارتقاء بمستوى الحلول الرقمية المبتكرة للأفراد والشركات في أسواق مجموعة الإمارات للاتصالات.

ويهدف هذا الاستثمار، الذي يعد جزءاً من خطة أعمال المجموعة، إلى توفير نطاق الاتصال المفيد والخدمات الرقمية للجميع في أسواق المجموعة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

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