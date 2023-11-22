استثمارات تزيد على 40 مليار دولار بسوق الفضاء

من المتوقع أن يشهد سوق الفضاء في المملكة خلال السنوات المقبلة نموا متسارعا بنسبة 87 بالمائة، بعد أن بلغ حجمه خلال العام الماضي 400 مليون دولار.

أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، أن السنوات الـ10 الماضية شهدت دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع، بحجم استثمارات تزيد على 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أن سوق الفضاء لم يعد حكرًا على عدد قليل من الدول والمنظمات.



وخلال كلمة له بجلسة أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC23″، بحضور العديد من رواد اقتصاد الفضاء الدوليين، قال التميمي، إن الفرص الاستثمارية في قطاع الفضاء تجعل المملكة ممكنًا لتقنيات المجال، حيث بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة ما يزيد على 400 مليون دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد نموًا متسارعًا بنسبة 87% خلال السنوات المقبلة.



وأشار محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وفق بيان صحفي لها، إلى سعي المملكة لتعزيز الاستدامة الفضائية ومضاعفة إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، متوقعًا أن ينمو حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ 738 مليار دولار بحلول عام 2030.



ونوه إلى أن المملكة تركز على بناء قدراتها في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ومنظوماتها، والتوجه نحو امتلاك البنى التحتية وقدرات الإطلاق المؤهلة لاستكشاف الفضاء، اعتمادًا الكوادر الوطنية، من خلال بيئة تنظيمية ولوائح مبتكرة.

نظمتها المملكة وبحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين..

معالي @msTamimi يفتتح جلسة مستقبل اقتصاد الفضاء التي تبرز الدور القيادي للمملكة في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر #WRC23



Organized by Saudi Arabia, with the presence of… pic.twitter.com/t8kFrvULq2 — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) November 21, 2023