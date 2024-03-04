11.5 مليار جنيه.. ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات بـ 25% في 2023

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الإثنين، عن نتائج أعمالها وأهم المؤشرات خلال عام 2023.

وقالت الشركة إنها حققت إيرادات خلال عام 2023 وصلت إلى نحو 56.7 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 28% بالمقارنة مع عام 2022.

وأرجعت الشركة النمو الكبير في إيراداتها إلى النمو الكبير في إيرادات خدمات البيانات، التي اعتبرتها المصرية أكبر مساهم في هذه الزيادة، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 18% خلال عام 2023بالمقارنة مع 2022.

وأشارت إلى نمو إيرادات البنية التحتية في 2023 بنحو 27%، وإيرادات المكالمات الدولية الواردة بنحو 76%، وإيرادات مشروعات الكوابل البحرية بنسبة 64% على التوالي.

ووفقا لبيان الشركة، فإنها خلال عام 2023 شهدت ارتفاعا بنحو 8% في عدد مشتركي الهاتف الثابت، و9% في عدد عملاء الإنترنت الثابت، بالمقارنة مع أرقام 2022.

فيما كشفت المصرية للاتصالات عن استقرار عدد مشتركي خدمات المحمول عند المستويات المتحققة خلال عام 2022.

ووفقا لبيان الشركة فإن أرباح المصرية للاتصالات، خلال عام 2023، حققت نمواً بنسبة 30% ليصل إلي 22.7 مليار جنيه قبل الفوائد والضرائب، بالمقارنة مع أرباحها في 2022.

وقالت الشركة إن هذه الأرباح تجاوزت توقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفر الذي تحقق بعد اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 11.5 مليار جنيه، فيما بلغت، النفقات الرأسمالية 20.3 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي الإيرادات.

وتتضمن النفقات الرأسمالية النقدية نحو 2 مليار جنيه مصري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.

ووفقا لبيان الشركة فإن صافي التدفقات النقدية التشغيلية وصل إلى نحو 16.9 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3.6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في النفقات الرأسمالية التي تستهدف التحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، محمد نصر، إن عام 2023 يعتبر من أقوى الأعوام المالية أداءً للشركة المصرية للاتصالات، حيث حققت الشركة نموا كبيرا في إيراداتها على الرغم من التحديات والتغيرات المستمرة التي واجهت الشركة.

وكشف “نصر” عن نمو قاعدة عملاء المحمول مع بداية عام 2024، على الرغم من استقرارها خلال عام 2023.

وتوقع “نصر” أن تعمل زيادة أسعار الخدمات التي تم إقرارها في يناير 2024 أن تدعم الموقف المالي للشركة خلال العام الجاري بشكل كبير.