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اتصالات الإماراتية تنفي مفاوضات لشراء يونايتد جروب

كانت وكالة “بلومبيرغ ” قد ذكرت أن مجموعة الاتصالات الإماراتية تدرس الاستحواذ على يونايتد جروب في صفقة تقدر قيمتها 8.6 مليار دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

أكدت مجموعة الاتصالات الإماراتية (“إي اند” أو “اتصالات والمزيد”)، ومقرها أبوظبي، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس، أنها لم تدخل في مفاوضات أو اتفاقات للاستحواذ على أصول شركة يونايتد جروب الأوروبية للخدمات التلفزيونية المدفوعة في نفي لتقارير إعلامية بشأن صفقة محتملة.

وكانت وكالة “بلومبيرغ نيوز” قد ذكرت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن مجموعة الاتصالات الإماراتية تدرس الاستحواذ على يونايتد جروب في صفقة تقدر قيمتها بنحو ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار).

وقالت “اتصالات والمزيد” في الافصاح “تعقيباً على التقارير الإعلامية المتداولة بشأن عملية استحواذ محتملة من قبل مجموعة إي آند على أصول مجموعة يونايتد جروب، تؤكد مجموعة إي آند على أنها لم تجري أي شكل من المفاوضات أو الاتفاقيات فيما يتعلق بهذا الصدد”.

وأضافت الشركة في البيان “وتؤكد مجموعة إي آند، اتساقاً مع استراتيجيتها، استمرارها في تقييم الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعظيم العائد للسادة المساهمين”.

وكانت شركة الاستثمار المباشر بي.سي بارتنرز قد اشترت في أيلول / سبتمبر من العام الماضي حصة أغلبية في يونايتد جروب من شركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر التي احتفظت بحصة أقلية حاسمة.

ونقل تقرير “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن بي.سي بارتنرز تعتزم الآن بدء عملية بيع رسمية ليونايتد جروب الشهر المقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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