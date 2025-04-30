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“إي آند” تسجل أداء ماليا استثنائيا في الربع الأول

قفز صافي الأرباح الموحدة بنسبة 129.9% ليصل إلى 5.4 مليار درهم، في حين بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نحو 7.4 مليار درهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
إي آند

حققت مجموعة “إي آند” أداء ماليا قويا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها الموحدة إلى 16.9 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 18.7%.

كما قفز صافي الأرباح الموحدة بنسبة 129.9% ليصل إلى 5.4 مليار درهم، في حين بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نحو 7.4 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 15.4%.

نمو مستمر في قاعدة المشتركين

وسجلت المجموعة نموًا ملحوظًا في قاعدة مشتركيها، حيث بلغ عدد المشتركين 194.8 مليون مشترك بزيادة سنوية نسبتها 12.9%. كما ارتفع عدد مشتركي “إي آند الإمارات” إلى 15.3 مليون، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الحديثة والتجارب الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم دويدار، أن نتائج الربع الأول تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وقوة نموذجها التشغيلي، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعزز من مكانة “إي آند” كشركة رائدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. ولفت إلى أن النمو المحقق جاء نتيجة تنفيذ دقيق للخطط، واهتمام دائم بتلبية احتياجات السوق وتطلعات العملاء المتغيرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...