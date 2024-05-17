إيلون ماسك يشعل سباق الفضاء لأغراض تجارية

يدير شخص زئبقي غني عن التعريف أكبر كوكبة من الأقمار الصناعية التي تدور حالياً حول الكوكب. إنه إيلون ماسك، وشركته “ستارلينك” للأقمار الصناعية التي تعمل على إحداث تحول في الاتصالات في جميع أنحاء العالم، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وتقوم “ستارلينك”، وهي وحدة تابعة لشركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك، بتشغيل أكثر من 5000 قمر صناعي توفر خدمات إنترنت عالية السرعة لما يقرب من 2.5 مليون شخص في أماكن لم يكن في إمكانها الوصول بسهولة إلى شبكة الإنترنت.

وقد أنجز ماسك ذلك في فترة زمنية قصيرة نسبياً، نظراً للإطار الزمني الذي يحكم عادةً وضع الأقمار الصناعية في المدار. لكن النجاح السريع الذي حققته “ستارلينك” والطبيعة غير المتوقعة لصاحبها أصبحا وصفة مثيرة للجدل.

وقد بدأت “ستارلينك” سباق الفضاء لأغراض تجارية واستهلاكية، حيث يرى المنافسون الأثرياء مثل زميل ماسك الملياردير جيف بيزوس فرصة ينبغي اغتنامها.

وشكل استخدام خدمات “ستارلينك” في مناطق تشهد حروباً مصدر قلق خاص للولايات المتحدة والدول الأخرى. وفي أوكرانيا، حيث كانت خدمات “ستارلينك” حاسمة للدفاع عن العاصمة كييف ضد الغزو الروسي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، هدد ماسك بقطع الخدمات ورفض في وقت ما طلباً لتوسيع التغطية بالقرب من شبه جزيرة القرم المحتلة في أوكرانيا.