أوريدو تستثمر 1.1 مليار دولار لتعزيز التحوّل الرقمي في الأسواق النامية

أعلنت مجموعة أوريدو (Ooredoo) القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تعهدها باستثمار 1.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2026. وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز تغطية اتصالات الجوال، ورفع مستوى جودة الخدمات، ودفع عجلة التحول الرقمي في خمسة من الأسواق النامية التي تعمل فيها المجموعة، وهي: الجزائر، تونس، فلسطين، العراق، والمالديف.

وتُتوقع هذه المبادرة أن يكون لها تأثير إيجابي هائل على حياة أكثر من 109 مليون شخص في جميع أنحاء هذه البلدان، حيث ستُساهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتمكين الأفراد من الاستفادة من فرص العصر الرقمي.

وقد تم الإعلان عن هذا التعهد من قبل الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان- مارتن، خلال اليوم الافتتاحي للبرنامج الوزاري لرابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2024.

وأكد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو، على أهمية هذه المبادرة، قائلاً: “مع وجود 2.6 مليار شخص حول العالم بلا خدمات اتصال بالإنترنت، فإن سد الفجوة الرقمية يعد ضرورة قصوى. ونؤكد مجدداً التزامنا بالاستثمار في الابتكار وضمان تمكين جميع أفراد المجتمعات لمواكبة العصر الرقمي.”

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص مجموعة أوريدو على لعب دور ريادي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق النامية، حيث تسعى المجموعة إلى توسيع نطاق خدماتها وتحسين جودتها بشكل مستمر.

وتُعدّ هذه المبادرة امتدادًا للجهود التي تبذلها مجموعة أوريدو لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصةً الهدف التاسع الذي يُعنى بتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين الوصول إلى الإنترنت.

وتُؤكد هذه المبادرة على التزام مجموعة أوريدو بمجتمعاتها، وتُعكس إيمانها الراسخ بأن التكنولوجيا والابتكار هما مفتاح التنمية والتقدم.

وتُمثل مبادرة أوريدو بقيمة 1.1 مليار دولار خطوة إيجابية هامة نحو سد الفجوة الرقمية في الأسواق النامية، وتُشكل نموذجًا يُحتذى به للشركات الأخرى في مجال المسؤولية الاجتماعية والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة.

وتُشير هذه المبادرة إلى مستقبل مشرق لتكنولوجيا الاتصالات في الأسواق النامية، حيث ستُساهم في تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستفادة من فرص العصر الرقمي وبناء مستقبل أفضل.