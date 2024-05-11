فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاتصالاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسإلكترونياتتكنولوجياطقسعلومهواتف ذكية

أقوى عاصفة شمسية منذ 2003 تؤثر على خدمات ستارلينك

تخلق العاصفة الشمسية تيارات في المجال المغناطيسي للأرض تؤثر على نظم الأقمار الصناعية والاتصالات وشبكات الكهرباء.

فريق التحرير by فريق التحرير
انطلاق صاروخ "سبيس إكس" يحمل أقماراً صناعية تابعة لشركة "ستارلينك" إلى مدار الأرض المنخفض
انطلاق صاروخ "سبيس إكس" يحمل أقماراً صناعية تابعة لشركة "ستارلينك" إلى مدار الأرض المنخفض

لا تزال الكرة الأرضية تتعرض لأقوى عاصفة شمسية تخترق مجالها المغناطيسي منذ نحو 20 عاماً منذ يوم أمس الجمعة والتي يُتوقع أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنته الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي.

وتأتي هذه الظاهرة نتيجة لانفجار البلازما والمواد المغناطيسية داخل الشمس، والتي من شأنها خلق تيارات في المجال المغناطيسي للأرض تؤثر على نظم الأقمار الصناعية والاتصالات وشبكات الكهرباء.

وقد رصدت الوكالة في الآونة الأخيرة زيادة هائلة في نشاط الانفجارات الشمسية، ما أدى لتشكُّل العاصفة الجديدة التي تُصنف ضمن المستوى الخامس، وهو المستوى الأشد والأخطر على الإطلاق، لتصبح أقوى عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض منذ عام 2003.

وأفاد الموقع الإلكتروني لشركة “ستارلينك” مزود خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك “سبيس إكس”، اليوم السبت بأن الخدمات تشهد اضطراباً وأن الفريق يبحث في المشكلة.

وتمتلك “ستارلينك” حوالي 60% من حوالي 7500 قمر صناعي تدور حول الأرض وتلعب دوراً مهيمناً في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وتستخدم الآلاف من أقمار “ستارلينك” الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض وصلات ليزر بين الأقمار الصناعية لتمرير البيانات بين بعضها البعض في الفضاء بسرعة الضوء، مما يسمح للشبكة بتوفير تغطية الإنترنت حول العالم.

وقال ماسك في منشور على منصة “إكس” في وقت سابق اليوم إن الأقمار الصناعية الخاصة بشركة ستارلينك تعاني من ضغط كبير بسبب عاصفة شمسية جيومغناطيسية، لكنها صامدة حتى الآن.

وقال إيلون ماسك عاصفة شمسية جيومغناطيسية كبرى تحدث الآن. الأكبر منذ وقت طويل. تتعرض أقمار ستارلينك الصناعية لضغوط كبيرة، لكنها صامدة حتى الآن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...