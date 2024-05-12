أرباح زين السعودية تتراجع إلى 67 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة زين السعودية، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، عن تراجع الربح الصافي بنسبة 94.1% إلى 67 مليون ريال سعودي للربع الأول للعام 2024 مقارنة مع 1.137 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2023.

وعزت الشركة سبب تراجع الأرباح إلى إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 1.144 مليار ريال سعودي، ما يعني اعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023.

أما بالنسبة إلى المقارنة مع الربع الأخير من عام 2023 عندما بلغت خسائر “زين السعودية” 54 مليون ريال، فقد تحولت “زين السعودية” إلى الربحية في الربع الأول من عام 2024، بسبب نمو الأرباح التشغيلية بمبلغ 251 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 108 ملايين ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 131.3%، مدفوعةً بانخفاض في الخسائر الائتمانية.

وذكرت الشركة أنه تمّت إعادة تبويب بعض عناصر بيان الربح والخسارة، حيث تمت إعادة النظر في المحاسبة الخاصة بصفقة الأبراج في الربع الرابع من عام 2023، بسبب الأحكام والتقديرات الرئيسية التي ينطوي عليها تقييم نقل الملكية على صفقة الأبراج.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4.6% إلى 2.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً مع 2.42 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2023. وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة “تمام للتمويل”.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية 52 مليون ريال للربع الأول من عام 2024، وذلك لمواصلة تعزيز تجربة العملاء وجودة الخدمات.

وشهدت إيرادات شركة “تمام”، ذراع التقنية المالية التابعة لزين السعودية، نمواً بلغ 20% بما يعادل 14 مليون ريال سعودي، وذلك خلال الفترة المذكورة. كما ارتفع إجمالي الأرباح بمبلغ 68 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.