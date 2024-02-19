أرباح إس تي سي ترتفع 9.2% في 2023 مدعومة بنمو الإيرادات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” (stc) اليوم عن ارتفاع أرباحها لعام 2023 بنسبة 9.2% لتصل إلى 13.3 مليار ريال (3.55 مليار دولار).

وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إيراداتها بنسبة 7.3% لتصل إلى 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) مدعومة بزيادة إيرادات العملاء ووحدة النواقل والمشغلين والشركات التابعة.

وارتفعت إيرادات التمويل بمبلغ 910 ملايين ريال، وسجلت “إس تي سي” مكاسب أخرى بمبلغ 1.08 مليار ريال، ناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1.3 مليار ريال.

و أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع ريال واحد كأرباح نقدية إضافية على المساهمين عن العام الماضي، بإجمالي 4.98 مليار ريال، كما أوصى بتوزيع 0.4 ريال للسهم بإجمالي 1.99 مليار ريال عن الربع الأخير من العام الماضي لوحده.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعد استكمال “إس تي سي” صفقة الاستحواذ على 9.9% من شركة الاتصالات الأوروبية “تليفونيكا” في سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار يورو (8.5 مليار ريال).