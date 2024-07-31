أرباح “أريد” القطرية للاتصالات ترتفع 14% إلى 1.9 مليار ريال في 6 أشهر

ارتفع صافي الربح المعدل لشركة “أريد” للاتصالات المتنقلة القطرية بنسبة 14% إلى 1.9 مليار ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 1.795 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة ربحاً صافياً قدره 959 مليون ريال (263.10 مليون دولار) في الربع الثاني من 2024 مقابل 834 مليون ريال قبل عام بنمو نسبته 15 بالمئة، وفقا لما أظهرته بياناتها المالية التي أعلنتها على موقع البورصة القطرية.

ونمت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 3% لتصل إلى 11.8 مليار ريال، كما سجلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 5.1 مليار ريال ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 43% بزيادة تبلغ نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو الأداء التشغيلي القوي في كل من العراق والجزائر وقطر وتونس والمالديف.

وسجل التدفق النقدي الحر المعدل نمواً بنسبة 6% ليصل إلى 4.1 مليار ريال.

وسجل الإنفاق الرأسمالي زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى مليار ريال، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بتوسيع الاستثمارات في الجزائر والعراق وقطر وتونس والكويت.